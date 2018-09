A cura della Redazione

I Carabinieri della Tenenza di Caivano hanno tratto in arresto per possesso e per falsificazione di documenti di identità il 30enne Fabio Paolone, domiciliato ad Orta di Atella, già noto alle Forxe dell'Ordine per reati specifici.

Le indagini hanno consentito di accertare che l'uomo, usando l’intestazione della Tenenza dei Carabinieri ed un indirizzo email simile a quello istituzionale, aveva inoltrato ad alcuni uffici anagrafe false denunce di smarrimento di documenti d’identità al fine di ottenere i dati di ignari cittadini e usarli per la creazione di documenti falsi.

Dopo complessi accertamenti informatici, i militari dell’Arma hanno individuato la casa e la postazione informatica dalla quale il 30enne aveva inviato le email e vi hanno fatto irruzione effettuando perquisizione.

Sono stati rinvenuti e sequestrati 600 euro in denaro contante, ritenuti provento di attività illecita, due carte di identità in bianco rubate al Comune di Maddaloni nel 2017, tre carte di identità false con le foto di Paolone e di un suo congiunto ma i dati di altre persone, dieci carte di identità false in bianco senza numero del poligrafico, otto schede magnetiche con microchip per documenti elettronici, tre tessere sanitarie false, undici timbri comunali falsificati, una stampante a colori, una stampante termica per tessere magnetiche, quattro personal computer e altri attrezzi e accessori per la falsificazione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.