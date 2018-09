A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Giugliano-Villaricca hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo, Luigi Fumo, 41enne giuglianese. L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato fermato poiché destinatario della sospensione della stessa misura domiciliare così come disposto all'Ufficio di Sorveglianza di Napoli.

Dal novembre 2017 ha beneficiato della detenzione domiciliare ma nel mese di agosto di quest’anno, nonostante i benefici concessi, si rendeva responsabile di una rapina consumata nella vicina provincia di Caserta, pertanto l'Ufficio di Sorveglianza ne ha ordinato il riaccompagnamento in carcere.

L’uomo fu arrestato nell’ottobre del 2013 dai poliziotti del Commissariato di Giugliano che nel transitare in via X Maggio a Giugliano notarono due scooter parcheggiati all'esterno di un’agenzia di scommesse, posti l'uno accanto all'altro con i fari accesi, e contestualmente quattro malviventi con caschi integrali all'interno del locale. I poliziotti fecero irruzione arrestando il 41enne e i suoi tre complici che, con armi in pugno - tre pistole e un fucile a canne mozze, tutti con colpo in canna - tenevano in ostaggio circa una cinquantina di clienti tra cui donne e bambini.