A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Grumo Nevano hanno denunciato in stato di libertà il titolare 36enne di un tomaificio di via Carducci. A seguito d’ispezione effettuata nella fabbrica, i militari dell’Arma hanno riscontrato che vi erano 11 persone, tutte donne, che lavoravano “a nero”.

I ritmi erano serratissimi e le operaie non avevano copertura previdenziale e assistenziale, e svolgevano la loro attività in locali non idonei alla tutela della salute e della sicurezza.

Al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per 12.000 euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Da un veloce disamina della documentazione prevista per legge, è inoltre risultato che non era stato elaborato e redatto il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori né nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Omessa anche la prescritta formazione dei lavoratori in merito ai rischi per la salute.

Il locale di circa 130 mq e le attrezzature sono stati sequestrati.

