A cura della Redazione

I finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno sequestrato capi di abbigliamento contraffatti e prodotti destinati alla cosmesi ed alla cura della persona. In tutto, oltre 1 milione e 300mila articoli "falsi" e non sicuri.

Iindividuato a Casoria un deposito al cui interno sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 10.960 capi di abbigliamento, recanti marchi di note griffe. Gli stessi erano stivati all’interno di scatole di cartone, muniti di cartellini con i relativi prezzi di vendita. Pronti, dunque, per la commercializzazione al consumatore finale che, data la loro ottima finitura, sicuramente sarebbe stato tratto in inganno.

Presso un deposito di stoccaggio a Quarto, invece, sono stati confiscati altri 1.842 prodotti destinati alla cosmesi ed alla cura della persona, anch’essi di noti marchi. A Frattaminore e Caivano, sono stati sottoposti a sequestro complessivamente 1.334.864 prodotti per la casa e per la cura della persona non sicuri, senza marchio CE e senza etichetta in lingua italiana, non conformi alla direttiva comunitaria. Sette i responsabili deferiti alle autorità giudiziarie competenti.

