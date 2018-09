A cura della Redazione

Circa un chilo di droga e soldi. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato Vincenzo Mancieri, di 23 anni, responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Un’indagine antidroga ha portato ieri sera i poliziotti in via Sporting Lione, nel Parco Sant’Antonio ad Afragola. Il complesso edilizio è caratterizzato da una serie di porticati frequentati fino a tarda notte da gruppi di giovani.

Gli agenti hanno riconosciuto tra questi il 23enne il quale, dopo pochi minuti, è stato visto mentre consegnava della droga ad un "cliente" arrivato a bordo di uno scooter. La banconota per acquistare lo stupefacente invece era stata incassata da un complice dello spacciatore, trovato poi in possesso di 60 euro.

A questo punto i poliziotti sono intervenuti bloccando immediatamente il 23enne ed il complice, rinvenendo subito nelle loro vicinanze 11 stecche di hashish per un peso di circa 19 grammi.

L’attività è proseguita poi in un appartamento di via Bologna del 23enne, nel quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 9 panetti di hashish per un peso di circa 900 grammi, e la somma di euro 2.595 euro.

Droga e denaro sono stati sequestrati mentre invece lo spacciatore è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Per il complice è scattata una denuncia in stato di libertà.