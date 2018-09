A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato Raffaele Sannino, 20enne del posto, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente in concorso con un 25enne, anch'egli del luogo, che è stato denunciato a piede libero.

I poliziotti hanno notato in via Nicola Setola un uomo a bordo di uno scooter, che in cambio di una banconota di 10 euro riceveva una stecca di hashish da un giovane. Gli agenti hanno deciso di intervenire e a seguito di un controllo hanno rinvenuto indosso al 20enne sette stecche di hashish e la somma di 28 euro.

Sannino è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

