A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato Gennaro Ardimento, napoletano 44enne, pregiudicato, per il reato di tentato furto. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono passati per via Vergara/via Senatore Pezzullo a Frattamaggiore e hanno notato un uomo che con fare sospetto armeggiava all’interno dell’abitacolo di una vettura.

I poliziotti, intervenuti prontamente, hanno accertato che il 44enne era intento a scassinare il blocco di accensione del veicolo. Il malvivente aveva già estratto lo stereo, danneggiando l’intero cruscotto, e stava cercando di manomettere l’impianto elettrico della centralina di accensione. I poliziotti hanno rinvenuto all’interno del borsello del 44enne alcuni oggetti atti allo scasso tra cui pinze, chiavi speciali, viti esagonali, cacciavite.

Ardimento è stato arrestato e a seguito del rito per direttissima è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione e alla multa di 300 euro.

