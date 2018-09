A cura della Redazione

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio L. G., 43enne italiano residente a San Felice a Cancello, già noto alle Forze dell’Ordine.

Le Fiamme Gialle, durante un pattugliamento del territorio, lo hanno infatti sorpreso proprio davanti all’ingresso della sua abitazione mentre cedeva in cambio di denaro una dose di hashish ad A. V., 25enne, anch’egli di San Felice a Cancello.

Nel corso della perquiszione domiciliare a casa dell'uomo, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 250 grammi di hashish, suddiviso in 48 dosi. Sequestrato anche il denaro trovato in casa, ritenuto provento dell'attività illecita. Il 43enne è finito ai domiciliari, mentre il "cliente" è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook