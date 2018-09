A cura della Redazione

La scorsa settimana, in occasione del mercato settimanale di Santa Maria Capua Vetere (CE), la Compagnia della Guardia di Finanza di Capua ha sottoposto a sequestro un parcheggio abusivo adiacente all’area mercatale - località Petrara - dell’estensione di 8.000 mq (400 posti auto circa).

Il provvedimento è scaturito da un controllo ordinario in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Infatti, come da prassi, nel corso delle operazioni i finanzieri hanno chiesto al titolare della cooperativa che gestiva il parcheggio di esibire le relative autorizzazioni amministrative. Dalla documentazione fornita è quindi emerso che ne aveva la disponibilità fin dal 2015 sulla base di un subaffitto di altra società formalmente affittuaria, ma non risultava chiara la posizione amministrativa.

