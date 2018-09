A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano hanno arrestato G. R., 40enne napoletano, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti, su disposizione della locale sala operativa, hanno raggiunto via Bosco a Casacelle, sollecitati dalla richiesta di un minore che si era rivolto alla Polizia perché il padre, nel corso di una violenta lite con la mamma, si era armato di una mazza da baseball e la stava picchiando con estrema ferocia.

Il suo tentativo di farlo desistere aveva sortito il risultato di irritarlo ancora di più, facendogli guadagnare un forte colpo sulla coscia e un tentativo di accoltellamento, con l’arma che il padre aveva preso dalla tasca dei pantaloni.

Solo il provvidenziale intervento della madre aveva evitato tale evento, consentendogli di fuggire e di contattare le forze dell’ordine per aiutare il resto della famiglia.

Quando il minore, accompagnato dai poliziotti, è tornato a casa, è stato aggredito nuovamente dal padre che lo accusava per avergli portato la Polizia in casa, lo minacciava e tentava di colpirlo con la mazza da baseball.

Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato che lo colpisse, riuscendo anche a disarmarlo.

La scena presentatasi agli occhi dei poliziotti era, a dir poco, raccapricciante: una donna frustrata ed impaurita che tentava di difendere i suoi figli dall’ira del padre.

La situazione era aggravata dal fatto che nell’abitazione vi fossero tre minori, una dei quali in tenerissima età che al momento dello scoppio di ira del padre era tra le braccia della madre e solo l’intervento di una vicina che ha preso in consegna la piccola neonata portandola nella sua abitazione ha evitato il peggio.

Dalle notizie assunte dalla vicina intervenuta e dal fratello della stessa, è emersa la situazione di estremo disagio della famiglia a causa della violenza dell’uomo che non perdeva occasione di maltrattare l’intera famiglia.

L’unica figlia maggiorenne, che abita poco distante dai genitori, trovata in casa terrorizzata ed in stato di forte tensione, ha chiesto con veemenza ai poliziotti di allontanare il padre dal resto della famiglia, per evitare ulteriori violenze.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e ristretto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale come disposto dall’autorità giudiziaria.