A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Quindici, in provincia di Avellino,hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di perlustrazione a Pago del Vallo di Lauro, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane del luogo, fermato alla guida della sua autovettura. L’atteggiamento inspiegabilmente agitato assunto dal ragazzo, ha indotto i militari ad approfondire il controllo. E all’esito dell’immediata perquisizione è stata rinvenuta una mazza da baseball occultata sotto al sedile.

Il 25enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è stato accompagnato in Caserma e, al termine delle attività di rito, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino

La mazza da baseball è stata sono stata a sequestro.

