A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pozzuoli hanno notificato a G. B., 59enne originario del posto, residente a Quarto, il divieto di far ritorno nella città flegrea per la durata di tre anni, emesso dal Questore di Napoli.

L’uomo, nello scorso mese di luglio, si era reso autore di un tentativo di estorsione ai danni di un automobilista, che aveva regolarmente parcheggiato la sua auto in via Campana; il 59enne minacciò la vittima di bruciare la vettura se non lo avesse pagato. Tentativo per il quale l’uomo fu denunciato in stato di libertà.