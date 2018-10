A cura della Redazione

Lancia pietre contro gli studenti senza alcun motivo, denunciato. I carabinieri della Aliquota Radiomobile di Pozzuoli hanno deferito un 21enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane si era messo in una posizione defilata e sopraelevata rispetto al piazzale dell’Istituto scolastico "Vilfredo Pareto", in via Annecchino. Quattro ragazzi, tutti minorenni, sono rimasti feriti. Stavano per entrare a scuola. Portati in ospedale, i medici hanno diagnosticato a una 13enne un “trauma contusivo con ferita escoriata all’arcata sopraccigliare destra”, guaribile in 6 giorni, mentre altri tre studenti, una 14enne, un suo coetaneo ed un 15enne, hanno riportato “ferite escoriate al cuoio capelluto” guaribili in tre giorni. Tutti sono stati dimessi dopo la diagnosi e le prime cure.

Il 21enne dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

