A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano (Avellino) hanno arrestato un 52enne di Taurasi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nella rimessa agricola di pertinenza all’abitazione di campagna, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa tre chili di marijuana essiccata, occultata in buste e scatoli, un bilancino elettronico e ad altro materiale verosimilmente utilizzato per la coltivazione della canapa indica ed il confezionamento della stessa.

Dopo le formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.

