A cura della Redazione

Un uomo e due donne sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frattamaggiore per il reato di truffa. Lunedì mattina, i poliziotti sono intervenuti in via Mazzini nei pressi di un capannone, dove diverse persone erano state ingannate da un uomo che, proponendo sacchetti di pellet in sottoprezzo e dietro pagamento anticipato oppure online, avevano ottenuto nella sua disponibilità la somma di 75.000 euro.

Tra l’altro, per consolidare la fiducia delle vittime, il malfattore le aveva invitate a recarsi nel capannone di via Mazzini per ritirare la merce. Ma qui non hanno trovato nulla. Le immediate indagini scattate hanno consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare ieri pomeriggio la merce “promessa” in un deposito situato a Mondragone.

Al suo interno sono state rinvenuti 89 bancali di legna, 241 di pellets, 3 muletti, un registratore di cassa, un POS, saldatrici ed altri attrezzi.

Materiale e capannone sono stati sequestrati.

