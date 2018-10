A cura della Redazione

Arsenale della camorra e droga scoperti e sequestrati dai Carabinieri a Castello di Cisterna. Il blitz è scattato nel rione di edilizia popolare "legge 219", dove i militari della locale Compagnia hanno sequestrato un kalashnikov, una mitraglietta skorpion, sei pistole - di cui due da guerra - e un silenziatore, insieme a centinaia di munizioni di vario calibro per armi comuni da guerra.

Le armi erano occultate in una intercapedine sotto al vano motore di un ascensore e sotto i parapetti di un terrazzo dove era stato improvvisato una sorta di rinfresco, verosimilmente da “vedette” della mala. Rinvenuti anche 1,7 kg di cocaina pura (ancora da dividere e dalla quale si sarebbero potute ricavare migliaia di dosi) ma anche crack, marijuana e hashish già in dosi e confezioni pronte per lo spaccio al dettaglio.

Mentre proseguono le indagini per identificare chi avesse nascosto il tutto, i militari dell’Arma hanno inviato le armi al Racis di Roma per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o intimidazione.

