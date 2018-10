A cura della Redazione

Nove ultras del Saviano Calcio sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, poiché ritenuti autori, unitamente ad altri soggetti da identificare, di un agguato ai danni di due giovani tifosi del Saviano.

Il 3 giugno scorso, a causa di una lite sorta per futili motivi nel corso della partita Torrese-Saviano, il capo ultrà organizzava e dirigeva una violenta aggressione in cui i due giovani tifosi venivano bloccati in strada con dei veicoli, per poi essere inseguiti da un folto numero di supporters armati con le aste delle bandiere. Solo il sopraggiungere della processione rionale del Corpus Domini permetteva loro di assicurarsi la fuga, riportando comunque una serie di lesioni su varie parti del corpo.

L’immediata attività investigativa posta in essere dal Commissariato di Nola, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, consentiva di identificare alcuni degli aggressori per i quali è stata emessa la misura cautelare personale eseguita dagli stessi poliziotti.

