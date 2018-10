A cura della Redazione

Spara contro ex datore di lavoro. Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Stazione di Castello di Cisterna e del locale Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti d’urgenza sul corso Vittorio Emanuele a Castello di Cisterna, dove era stato segnalato il ferimento di un uomo a colpi d’arma da fuoco.

Sul posto hanno accertato che Paolo Prospero, un 46enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, mentre si trovava nei pressi di una enoteca, aveva sparato un colpo di pistola contro il suo vecchio datore di lavoro, un 52enne anche egli conosciuto alle forze di Polizia, procurandogli una ferita di striscio al fianco sinistro medicata sul posto da personale del 118.

Subito dopo lo sparo, Prospero si è allontanato alla guida della sua vettura raggiungendo casa, dove i militari dell’Arma lo hanno trovato e tratto in arresto per tentato omicidio. L’arma, nascosta dal 46enne subito dopo l'aggauto, non è stata ancora trovata e proseguono le ricerche.

Proseguono anche le indagini per appurare il movente del tentato omicidio, verosimilmente dovuto a vecchi e mai sopiti rancori tra vittima e aggressore nati nell’ambito lavorativo, più di 10 anni orsono.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.