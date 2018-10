A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato Francesco Fusco, 21enne, con pregiudizi di polizia, perché responsabile di del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti sono intervenuti in via Cavallotti, zona Caivano, subito dopo una segnalazione arrivata attraverso l’applicazione “YouPol”, relativa ad un’attività di spaccio di droga. Gli agenti hanno notato un giovane fermo all’angolo della strada, che è stato avvicinato da una vettura in transito con una persona a bordo.

Nel momento in cui hanno visto lo scambio droga-soldi, i poliziotti sono intervenuti, riuscendo a bloccare lo spacciatore, mentre la persona a bordo della vettura è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno rinvenuto nel marsupio del 21enne 16 cubetti di hashish, del peso di 48,40 grammi, e 195 euro in banconote di vario taglio.

Il giovane pusher è stato condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.

