A cura della Redazione

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha completato l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 4 milioni di euro - emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura - avente per oggetto disponibilità finanziarie della "DHI DI NARDI HOLDING INDUSTRIALE S.p.A.", esercente l'attività di "raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi' con sede a Pastorano (CE). Sigilli anche al patrimonio personale dei rappresentanti legali pro-tempore.

L'adozione della misura cautelare reale, che fa seguito ad altri due sequestri operati nel 2017, sempre nei confronti della medesima società per precedenti analoghi reati tributari, è intervenuta a seguito dell'esecuzione di specifiche indagini delegate alla Guardia di Finanza, che hanno consentito di accertare che la società avrebbe omesso il prescritto versamento di ritenute fiscali certificate nonché dell'IVA anche per gli anni di imposta dal 2014 al 2016, «in attuazione di un disegno criminoso che ha determinato nel tempo un'ingente evasione fiscale», scrive la Procura.

Tra i beni sequestrati figurano tre appartamenti, un locale commerciale, un ufficio, un'autovettura, pacchetti azionari di due società e rapporti finanziari.

