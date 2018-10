A cura della Redazione

Scerbatura e diserbo stradale, lavaggio strade, campagna di sensibilizzazione e distribuzione dei kit della differenziata attraverso il "porta a porta". Sono alcuni dei servizi partiti ad Afragola e programmati per le prossime settimane per aumentare le percentuali di raccolta differenziata. La Buttol Srl - l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana nel Comune della provincia di Napoli - ha messo in campo una serie di iniziative di concerto con l’Amministrazione comunale.

Si è infatti chiuso un primo step di scerbatura, la settimana prossima si completerà con un ultimo intervento. Nei giorni scorsi invece la Buttol è stata impegnata nel lavaggio strade per igienizzare le arterie viarie cittadine. In cantiere c’è invece la campagna di sensibilizzazione per scoraggiare quella piccola parte della cittadinanza che non rispetta il calendario di conferimento e che deposita fuori orario rifiuti non conformi. Questo causa la presenza di cumuli di spazzatura indifferenziata, che in alcun modo non sono causati da una mancata la raccolta. Criticità denunciate su alcuni portali di informazione e per le quali la Buttol chiarisce che per “la presenza di eventuali cumuli di rifiuti non può essere ritenuta responsabile l’azienda, che come ogni giorno effettua puntualmente il servizio di raccolta porta a porta su tutto il territorio di Afragola”.

Un fenomeno che l'azienda combatterà con l'avvio di nuovi servizi. La Buttol sta infatti promuovendo una campagna di educazione ambientale rivolta alla cittadinanza e in particolare agli alunni delle scuole di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione a rispettare i giorni e gli orari di conferimento rifiuti. Una prima parte della campagna si è già svolta domenica 21 ottobre nei pressi della Basilica di Sant’Antonio di Padova, con un gazebo per la distribuzione di materiale informativo (calendario da cucina e brochure pieghevole) e di piantine gratis per chi ne ha fatto richiesta. L’azienda sta programmando una distribuzione porta a porta di materiale informativo e di kit di buste per la differenziata con una capillare organizzazione per coprire l’intero territorio comunale.

