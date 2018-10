A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato G. L. C., 19enne di Caivano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti si sono recati in piazza Cesare Battisti ad Afragola e hanno notato giungere un giovane a bordo di una Vespa che si fermava accanto ad un veicolo.

Gli agenti hanno visto il 19enne che riceveva da una persona una banconota dopo averle consegnato un involucro. I poliziotti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccarlo dopo un inseguimento, mentre l’acquirente è riuscito a dileguarsi.

A seguito del controllo gli agenti hanno rinvenuto la somma di 30 euro, provento dell’attività di spaccio, e un ovetto in plastica contenente all’interno 12 dosi di cocaina, per un peso di 4,50 grammi.

La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state sequestrate mentre il 19enne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

