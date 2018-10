A cura della Redazione

Attimi di terrore ad Afrgola, dove un uomo girava con in mano una falce minacciando i passanti nei pressi di una chiesa

Gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato hanno arrestato Benito Barra, 39enne di Cardito, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo è stato inoltre denunciato per reati di minacce gravi, porto di oggetti atti ad offendere, rifiuto d’indicazione della propria identità personale.

I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono stati allertati dalla Sala Operativa in quanto nei pressi della Chiesa di Santa Eufemia ad Afragola era stata avvistata una persona armata di ascia che minacciava chiunque incrociava sul suo cammino. Gli agenti hanno intercettato il 39enne in via Kennedy, angolo via Verccellio. L’uomo, alla vista della Polizia, ha inveito contro di loro e ha iniziato a colpire con violenza il cofano anteriore della vettura di servizio, danneggiandola.

Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Hanno poi accertato che il 39enne, nella piazza antistante la chiesa, armato di una falce, aveva iniziato a inveire contro i passanti, per poi disfarsi della falce e gettarla in un cortile di un’abitazione all’arrivo della Polizia.

L’uomo, alla richiesta degli agenti, ha rifiutato di declinare le proprie generalità. La falce è stata recuperata e sequestrata, mentre il 39enne è stato arrestato in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

