A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato Ferdinando Caccavale, 25enne originario di Acerra, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti in via Sacri Cuori, dove hanno notato il giovane intento a confabulare con un'altra persona che gli consegnava dei soldi ricevendo in cambio della droga.

Gli agenti sono intervenuti bloccando i due. L’acquirente è stato trovato in possesso della stecchetta di hashish che aveva appena ricevuto dallo spacciatore e per questo è stato segnalato amministrativamente.

Lo spacciatore è stato trovato in possesso di 53 euro e di altre sette dosi di hashish che custodiva all’interno di un sacchetto utilizzato per riporre gli occhiali; il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il 25enne è stato arrestato.