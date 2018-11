A cura della Redazione

E’ una mattina come tante e una 46enne di Cercola sta attendendo l’arrivo di sua figlia nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Terra di Lavoro, a bordo della sua auto. Furtivamente Mario Forino, pluripregiudicato napoletano, si è introdotto nell’autovettura e l’ha aggredita, obbligandola a consegnargli il veicolo, a bordo del quale si è allontanato indisturbato. La malcapitata, negli istanti immediatamente successivi alla rapina, avvistata una pattuglia della Polizia Ferroviaria, si è avvicinata ancora tremante agli agenti ed in modo concitato ha raccontato loro lo spiacevole episodio di cui è stata sua malgrado protagonista.

Ed è a questo punto che accade l’imprevedibile: mentre i poliziotti acquisivano i particolari della vicenda, hanno notato l’autovettura rapinata sopraggiungere con l’uomo alla guida. Immediatamente gli hanno intimato di fermarsi, ma il rapinatore, per sottrarsi alla cattura, ha innestato la retromarcia e, dopo un breve ed improbabile tentativo di fuga a marcia indietro, si è scontrato contro una auto in sosta. Qui è stato raggiunto da un nutrito gruppo di cittadini che, avendo assistito alla scena, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Gli agenti della Polfer sono dovuti intervenire con tempestività, per sottrarlo, non senza fatica, alla folla inferocita, e lo hanno tratto in arresto.

L'uomo, 39 anni, dopo essere stato medicato per le lesioni derivanti dai colpi subiti, è stato condotto presso la Casa circondariale di S. Maria Capua Vetere.

