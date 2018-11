A cura della Redazione

Picchia la moglie, poi porta con sé il figlio al cinema. I Carabinieri della Stazione di Monteruscello hanno arrestato un 33enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. E' accusato di danneggiamento, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

I militari dell’Arma sono intervenuti d’urgenza in via Umberto Saba a Monteruscello, a seguito di una telefonata al 112 con richiesta di aiuto: la donna, di 32 anni, anch'ella di Pozzuoli, era stata picchiata dal marito che, dopo avere messo a soqquadro la casa rompendo suppellettili e mobilio, si era allontanato con il bambino di 4 anni.

I carabinieri lo hanno trovato poco dopo all’interno del cinema multisala in via Carlo Rossini, con il piccolo; quest’ultimo è stato ricondotto dalla madre. In sede di denuncia è emerso che la signora aveva subito nel tempo altri episodi di violenza.

Alla donna i medici hanno riscontrato una distorsione e distrazione del collo più contusioni multiple per il corpo, giudicate guaribili in 20 giorni, dimettendola dopo averle prestato le prime cure.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.

