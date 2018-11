A cura della Redazione

Sequetrate due fabbriche di fuochi pirotecnici a Macerata Campania, in provincia di Caserta. I militari della Compagnia di Marcianise hanno fatto irruzione in un fabbricato nel centro urbano in cui hanno sorpreso sette soggetti (uno è minorenne) intenti a svolgere l’attività di fabbricazione di esplosivi (prevalentemente del tipo “Cobra”, prodotto professionale di tipologia F4, che per la sua pericolosità non è destinato alla libera vendita, ma può essere acquistato solo da soggetti autorizzati), in assenza di qualsivoglia autorizzazione e in dispregio alle più elementari forme di sicurezza.

Sequestrato l’intero immobile e il furgone utilizzato per i trasporti, oltre 750 chilogrammi di polvere nera e altri precursori di esplosivi, 50mila tra contenitori e altri pezzi pronti per l’assemblaggio, 300mila etichette, 700 chilogrammi (circa 10 mila pezzi) di artifizi pirotecnici già confezionati, pronti per l’immissione sul mercato nero, e 40mila artifizi semilavorati. Arrestati e posti ai domiciliari i sei maggiorenni e denunciato a piede libero il minorenne.

Il sindaco di Macerata Campania ha disposto la chiusura di due scuole per motivi di sicurezza e per consentire la bonifica dell'area in questione.

