A cura della Redazione

Accoltella alla gola la ex compagna, uccide un'altra donna. Poi si lancia dal balcone nel vuoto. Dramma ad Avellino, dove in un'abitazione in pieno centro - come riferisce Il Mattino - è avvenuta la tragedia.

Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi. In un primo momento i poliziotti avevano tentato di far desistere l'esagitato dalle sue intenzioni. La donna ferita è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Ancora incertezza sulle sorti dell'uomo.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook