A cura della Redazione

Se le sono suonate di santa ragione davanti a una pizzeria a Pozzuoli. Sedie e bottiglie di vetro in frantumi scagliate.

I carabinieri di Pozzuoli hanno notato quattro individui che si stavano aggredendo e sono intervenuti immobilizzandoli. Tutti sono stati tratti in arresto per rissa, le cui cause sono ancora da accertare, violenza nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo un 31enne, un 20enne, un 32enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, e un 22enne incensurato.