Pesca di frodo a Pozzuoli. Servizio congiunto tra i poliziotti del locale Commissariato ed i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

Quattro pescatori, in seguito a mirati monitoraggi effettuati nell’ultima settimana in località “foce lago Fusaro”, alla via Spiagge Romane a Bacoli, sono stati sorpresi mentre erano intenti a pescare attraverso la tecnica del “bilancino”, vietata. Il controllo ha portato all’emissione di quattro verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo.

I quattro sono stati sanzionati con mille euro di multa. Erano, tra le altre cose, sprovvisti di autorizzazione allea pesca. Sequestrata l'attrezzatura.

Tutto il pescato ancora vivo è stato liberato nelle acque della foce.