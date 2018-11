A cura della Redazione

Sotto effetto di droghe minaccia passanti con un coltello, arrestata dai carabinieri. E' accaduto ieri mattiona a Casoria, in vico Quinto Santa Croce. Qui, una 36enne del posto già nota alle forze dell'ordine, ha terrorizzato i passanti e spintonato anche una anziana scaraventandola al suolo.

La situazione è stata segnalata ai carabinieri di Casoria giunti lì con pattuglie della locale Stazione e dell’aliquota radiomobile. La donna ha opposto violenta resistenza ai militari che stavano tentando di bloccarla, sferrando calci e pugni.

Medici del 118 hanno provveduto a trasportarla presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, da dove pèoi è stata dimessa.

La donna è stata infine tratta in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tradotta ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

