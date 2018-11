A cura della Redazione

"Una cena autentita”, questo il titolo dell’evento organizzato da Angela Merolla che si terrà venerdì 30 novembre ore 20.30, presso il Ristorante “Autentica” di Marigliano in provincia di Napoli.

Un locale dinamico ed elegante, toni pastello, salottini, angoli riservati e oggetti del cuore.

“Autentica” nasce dall’idea dell’imprenditore Vincenzo Damiano e del ristoratore Shehta Abdel Salam, di creare un rifugio d’élite dove, attraverso un percorso di gusto, poter trasmettere i ricordi, gli affetti, le tradizioni. La chef Giusy Di Castiglia realizzerà per la serata alcuni dei piatti di mare del nuovo menù invernale “Autentica”, utilizzando diverse tipologie tra i pomodori Solania.

E proprio per tener fede al nome della location, in abbinamento ai piatti ci sarà una bevanda oltre frontiera, ovvero il Gin Puerto De Indias che sarà degustato nelle sue tre tipologie in versione cocktail, per un abbinamento ”autentico” studiato dall’antipasto al secondo.

Poi bollicine all’aperitivo, in alternativa ai cocktail ci sarà il vino “Erbaceo” Bianco Igp Puglia di Colli della Murgia e infine, accompagnerà il dolce Amarè, liquore alle erbe dell’Antica Distilleria Petrone.