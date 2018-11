A cura della Redazione

Furto all'Asl di Cardito, nel Napoletano, Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato un 47enne di Cardito per il reato di furto aggravato in concorso con altre due persone in corso di identificazione. I poliziotti sono stati allertati dalla Sala Operativa che aveva segnalato il furto di una macchina deputata alla riscossione ticket all’interno dei locali dell’Asl Napoli Nord. Gli agenti hanno immediatamente dato inizio alle indagini e setacciato le aree circostanti.

I poliziotti sono giunti ad Afragola, in Corso Meridionale, e hanno notato tre persone intente a scassinare una macchina automatica riscuotitrice dei ticket, sorprendendoli mentre si impossessavano delle banconote custodite. All’arrivo della Polizia i tre uomini sono fuggiti scavalcando il muro di cinta del rione per poi dirigersi verso le campagne.

Gli agenti hanno inseguito i malfattori e sono riusciti a bloccare il 47enne mentre i due complici si sono dileguati per le campagne. A seguito del controllo hanno rinvenuto all’interno dello scaldocollo, la somma di 180 euro. Ritrovato inoltgre un furgone utilizzato dai malviventi per compiere il furto e trasportare la pesante macchina riscuotitrice dei ticket.

Gli agenti hanno accertato che i tre uomini avevano staccato la serratura del cancello, infranto il vetro, forzato le porte d’ingresso e coperto i sensori dell’allarme con nastro adesivo.

La macchina riscuotitrice e la somma di denaro recuperata è stata riconsegnata al responsabile dell’Asl, il furgone è stato sequestrato mentre il 47enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

