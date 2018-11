A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato un 42enne, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. L'uomo avrebbe dovuto riscuotere una somma di denaro per la restituzione di un’autovettura rubata poche ore prima (cosiddetto cavallo di ritorno). La vittima era stata contattata diverse volte da un anonimo interlocutore che la invitava a recarsi in via Rossini per la restituzione della sua macchina dietro il pagamento della somma di 600 euro.

A questo punto un poliziotto si è sostituito alla vittima nel luogo fissato per l’incontro. Arrivato sul posto, mentre altri agenti erano opportunamente nascosti per attendere il momento dell’intervento, si è sentito chiamare dalla finestra di un appartamento da un uomo che lo invitava a salire.

Ma il 42enne ha deciso poi di scendere e, ignaro di trovarsi di fronte ad un poliziotto, gli ha chiesto se fosse il proprietario del veicolo. Questo è stato il momento dell’intervento l'uomo è stato così bloccato in pochi attimi e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Qualche ora dopo i poliziotti del Commissariato di Afragola hanno invece rinvenuto abbandonata l’autovettura rubata, che hanno restituito alla vittima.

