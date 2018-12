A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano in Campania, insieme agli uomini del Reparto Prevenzione Campania e a personale dell’Asl Napoli 2, hanno effettuato ieri mattina un controllo in una casa di cura per anziani.

Rinvenute dodici confezioni di morfina in violazione agli obblighi della legge in materia di stupefacenti (art. 42) nonché diverse confezioni di farmaci scaduti.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il titolare della casa di cura è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

