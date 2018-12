A cura della Redazione

Controlli dei carabinieri nei locali della movida dell'Avellinese. E' leffetto "Lanterna Azzurra", dal nome della discoteca di Corinaldo (Ancona) in cui il 7 dicembre scorso morirono sei persone per una ressa. In concomitanza con l’approssimarsi delle feste di fine anno, il Comando Provinciale del Carabinieri di Avellino ha intensificato i controlli finalizzati a garantire la sicurezza all’interno dei locali di pubblico intrattenimento, prevenendo condotte pericolose, illegali o che, comunque, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle serate o degli eventi.

A Rotondi, i militari della Stazione di Cervinara hanno sottoposto a sequestro un locale in procinto della serata di inaugurazione che vedeva la partecipazione di una nota attrice showgirl venezuelana.

All’esito delle verifiche, compiute con la collaborazione di personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, emergevano degli abusi edilizi, consistenti in opere murarie eseguite in assenza delle prescritte autorizzazioni, con conseguente variazione volumetrica.

E' così scattata sia la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino a carico dell’amministratore unico, ritenuto responsabile di violazioni in materia edilizia, sia la revoca della licenza di agibilità del locale, che è stato sottoposto a sequestro.

