A cura della Redazione

Incidente stradale mortale a Caivano, nel Napoletano. Ancora sconosciuta l'identità della vittima e dell’investitore.

I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Fratelli Rosselli dove era stata segnalata la presenza del corpo di un uomo sul manto stradale e una bicicletta poco distante. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha constatato la morte dell’uomo.

I militari dell’Arma hanno rilevato evidenti tracce di frenata sull’asfalto nelle vicinanze del corpo della vittima, dell’apparente età di circa 45/50 anni, nonché segni e tracce verosimilmente riconducibili all’impatto con un altro veicolo.

Al momento ci sono indagini in corso per risalire all’identità della persona deceduta e alla esatta dinamica dell’accaduto. Nel frattempo la salma è stata portata al ii Policlinico di Napoli per l’autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria.