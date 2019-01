A cura della Redazione

Un giovane di 21 anni di Casalnuovo (Napoli) è morto investito da un'auto mentre stava percorrendo a piedi la statale 162, all'altezza di Afragola (Napoli).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria e della stazione di Afragola. A investire il giovane un 29enne della provincia di Caserta mentre percorreva l'arteria stradale alla guida dell'auto della madre. Il 21enne è morto sul posto.

Al personale del 118 intervenuto non è restato altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata presso il II Policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagini sono in corso per delineare compiutamente la dinamica.(ANSA).