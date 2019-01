A cura della Redazione

Una studentessa 21enne, nella serata del 5 gennaio scorso, aveva discusso con il fidanzato ed era scesa dalla macchina: era molto arrabbiata e se ne sarebbe andata via da lui. Il ragazzo era convinto che sarebbe tornata a casa invece lei si è incamminata e verosimilmente non aveva una destinazione.

Sono passate ore e il ragazzo non riusciva a contattarla. C casa non l’hanno vista tornare. nemmeno rispondeva al cellulare. I genitori e il giovane si sono così spaventati e sono andati dai carabinieri della Stazione di Villaricca a denunciare la scomparsa della giovane.

I militari hanno sin da subito attivato la procedura di localizzazione del telefono e hanno accertato che il cellulare agganciava nelle campagne di Calvizzano. Si sono immediatamente precipitati lì perché ogni minuto poteva essere cruciale e hanno battuto la zona metro per metro nella notte, chiamando la ragazza al buio.

Lei però non poteva sentire perché dopo essersi persa, mentre tentava di tornare a casa, era caduta, stremata, sull’argine di un “lagno” ed aveva battuto la testa perdendo i sensi.

I carabinieri l’hanno trovata in stato di incoscienza e in ipotermia, riversa lungo la riva di un fiumiciattolo. L’hanno immediatamente soccorsa chiamando anche il 118.

La ragazza è stata così salvata e trasportata in ospedale. E' ora ricoverata in osservazione a seguito del trauma cranico riportato.

