Messo sotto assedio dalle forze dell'ordine in questi giorni il rione Salicelle di Afragola. Impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco.

Gli agenti della Polizia di Stato ed i militari dell'Arma, collaborati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Campania, Reparto Mobile e da diverse unità cinofile, hanno denunciato 23 persone per diversi reati. Sequestrata anche droga.

Rinvenute una pistola con matricola abrasa in un vano ascensore di una palazzina e 38 cartucce di vario calibro.

Due gli arrestati della Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: Ciro Talotti, 35enne con precedenti di polizia, e Mario Fiorbello, 22enne afragolese.

Il primo gestiva una fiorente attività di spaccio a Casoria, all’interno della sua abitazione: gli agenti, eludendo il sistema di controllo imbastito dal malvivente, sono riusciti ad entrare nel perimetro esterno della casa dalla quale l'uomo da poco aveva effettuato scambio droga-soldi con un giovane acquirente, il quale riusciva a darsi alla fuga.

In occasione della perquisizione, nascosta nell’armadio della camera da letto, è stata rinvenuta cocaina per il peso complessivo di 41 grammi circa. C'erano inoltre un bilancino elettronico di precisione e la somma di 700 euro, divisa in banconote di vario taglio.

Inoltre è stata trovata una tv, all’interno della cucina, collegata ad un sofisticato sistema di videosorveglianza che controllava tutto il perimetro esterno dell’edificio.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Il 22enne è stato invece bloccato durante l’attività di controllo nelle palazzine della Gescal, dove i poliziotti hanno notato due vetture accostarsi, per poi effettuare lo scambio droga-soldi.

Da un controllo effettuato all’interno del porta-oggetti della vettura del giovane, una Fiat 500, è stata rinvenuta una bustina contenente 1 grammo di marijuana, una contenente 0,76 grammi di hashish, e 80 euro divisi in vario taglio.

L’acquirente, un 34enne, che ha vanamente tentato di sbarazzarsi della droga, circa 4,10 grammi di marijuana, è stato denunciato amministrativamente.

Durante la perquisizione nell’abitazione del Fiorbello, sono stati rinvenuti, nella camera da letto, 90 bustine di plastica trasparenti utilizzate per il confezionamento della droga, due bilancini di precisione e un coltellino.