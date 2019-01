Ischia (NA) - In stato di agitazione, resiste all'arresto: bloccato 43enne

A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ischia hanno arrestato Salvatore Chartier, 43enne, con precedenti di polizia, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione della centrale operativa in una abitazione in via Leonardo Mazzella. Qui era stata denunciata la presenza di una persona in stato di agitazione.

Il 43enne, alla vista degli agenti, ha sin da subito avuto un atteggiamento violento nei loro confronti e di altre persone presenti in casa.

I poliziotti, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare l’uomo ed arrestarlo.

Il 43enne è in attesa del rito per direttissima.

