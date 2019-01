A cura della Redazione

Quattro misure cautelari a Salerno per altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di atti sessuali con minorenni e violenza sessuale aggravata in concorso. Le indagini - coordinate dalla Procura salernitana e svolte dai carabinieri - erano partite nel 2017 per maltrattamenti in famiglia. Con il prosieguo, però, delle investigazioni, gli inquirenti avrebbero appurato anche le violenze sessuali ai danni della giovane, che sarebbero state perpetrate non solo dai genitori, ma anche dal fratellastro e dalla moglie di quest'ultimo.

Tre le persone finite ai domiciliari, una in carcere (il padre della minore). I carabinieri hanno anche scoperto che la ragazzina veniva costretta a fare le pulizie in casa e a badare alla sorellina. Ed era tenuta in condizioni fisiche e morali davvero deprecabili.

