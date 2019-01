A cura della Redazione

Bomba dinanzi ad una tabaccheria ad Afragola. Nella notte, ignoti hanno collocato l'ordigno artigianale - un contenitore riempito di liquido infiammabile - che tuttavia non è esploso. Ne sono scaturite solo fiamme che hanno comunque danneggiato l'ingresso dell'attività commerciale, ubicata in via Calvanese

Indagini in corso da parte dei carabinieri. Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi intimidatori contro i commercianti, che hanno spinto il ministro Salvini a giungere in visita nella città dell'hinterland napoletano.

