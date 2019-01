A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Giugliano hanno arrestato un extracomunitario di 58 anni. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate, resistenza a Pubblici Ufficiali e violazione di domicilio. I poliziotti sono intervenuti ieri mattinain via Madonna del Pantano a Giugliano in Campania, dove era stato segnalato un cittadino che si aggirava, armato di cacciavite, in un viale privato.

Gli agenti hanno notato l’uomo con in mano l'attrezzo e l’hanno bloccato dopo una breve ma intensa colluttazione. I poliziotti hanno accertato che era alla ricerca di un suo amico che, a suo dire, gli aveva lanciato una maledizione.

Il 58enne si era già introdotto, prima dell’arrivo della Polizia, nel giardino di un’abitazione privata, aggredendone il proprietario e ferendolo a un braccio.

L’uomo è stato arrestato e il cacciavite sequestrato.

