A cura della Redazione

Calci e pugni alla moglie, denunciato marito violento. I carabinieri sono intervenuti ancora a Cardito, in questi giorni sconvolta dalla morte del bimbo di 7 anni, picchiato dal compagno della madre. Stando a quanto accertato dai militari dell?Arma, le violenze andavano avanti da un mese.

L'uomo, albanese così come la moglie, dopo aver aggredito la donna, è andato a lavoro. Così lei è scesa in strada con le sue due bambine - di 4 e 6 anni - e ha chiesto aiuto. Sono stati così allertati i carabinieri. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

La donna è invece ricorsa alle cure dei medici in ospedale, con prognosi di 10 giorni. Insieme alle figlie, è stata affidata ai Servizi Sociali del Comune.

