A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Afragola hanno arrestato un 20enne per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacente. I poliziotti, grazie ad un’attività info-investigativa ed un servizio di appostamento, in via Duca D’Aosta a Casoria, hanno notato un giovane che alla loro vista ha cercato di allontanarsi.

Insospettiti, lo hanno bloccato e dal controllo effettuato hanno rinvenuto in una tasca del giubbino tre stecche di hashish, del peso complessivo di 7,80 grammi, e la somma di 20 euro suddivisa in varie banconote.

E’ emerso, da ulteriori accertamenti, che il ragazzo veniva contatto tramite cellulare da persone che volevano acquistare la droga.

Il giovane è in attesa del rito per direttissima.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook