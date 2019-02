A cura della Redazione

Avevano allestito un vero e proprio bunker della droga a Caivano. Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato Emanuele Padulo, di 32 anni, e Antonio D’Angelo, di 25 anni, responsabili in concorso del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno svolto un’indagine antidroga accertando che i due avevano organizzato una piazza di spaccio in un appartamento, trasformato in vero e proprio “bunker” al quale si accedeva da via Visone.

Quattro portoni in metallo, un’inferriata alta circa due metri sui muri perimetrali di un terrazzo, un sofisticatissimo impianto di videosorveglianza con telecamere che controllavano ogni angolo dell’edificio: sono stati gli elementi che hanno reso l’appartamento situato al secondo piano una fortezza quasi inespugnabile.

Gli acquirenti potevano procedere all’acquisto della droga facendo un doppio fischio che D’Angelo ascoltava rimanendo affacciato al balcone. Quest’ultimo quindi avvisava Padulo che, dall’interno dell’abitazione, controllava il sistema di videosorveglianza e l’apertura dei quattro portoni.

Ieri sera gli agenti sono riusciti a fare irruzione. Un poliziotto ha raggiunto l’attico del fabbricato, da cui è rimasto ad osservare diversi acquisti di droga. Ma non si poteva ancora intervenire, in quanto i due spacciatori avrebbero fatto presto a disfarsi della droga. Dopo diverse ore di appostamento, il poliziotto sull’attico ha visto D’Angelo lasciare il balcone. Era arrivato il momento di entrare. Avvisati gli altri agenti, il poliziotto sull’attico ha scavalcato l’inferriata del terrazzo raggiungendo subito l’appartamento dove è riuscito ad azionare il meccanismo di apertura dei quattro portoni dopo una colluttazione con Padulo.

A questo punto sono intervenuti anche gli altri agenti, che hanno bloccato definitivamente i due spacciatori. Nell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 15 grammi circa di cocaina e la somma di 900 euro.

Padulo e D’Angelo sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

