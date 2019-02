A cura della Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sottoposto a controllo diversi soggetti economici accertando l’impiego di 39 lavoratori “in nero.

Le fiamme gialle del Gruppo di Frattamaggiore hanno avviato una specifica attività di monitoraggio delle imprese manifatturiere operanti nel cosiddetto distretto industriale “Grumo Nevano - Aversa” al fine di verificare il corretto inquadramento dei dipendenti.

L’operazione, che ha riguardato, nello specifico, due attività commerciali esercenti il confezionamento in serie di abbigliamento gestite da due cittadini di origine bengalese, ha consentito di riscontrare rispettivamente 32 e 7 lavoratori impiegati “in nero”, ignoti agli Enti previdenziali e quindi senza riconoscimenti ai fini pensionistici.

Inoltre, nei confronti delle due imprese, entrambe site a Casandrino, è stata avanzata la richiesta di adozione del provvedimento di sospensione dell’attività in virtù del superamento della soglia del 20% di lavoratori “in nero” rispetto al totale dei presenti all’atto dell’intervento, mentre, per ciascun dipendente non regolarmente assunto, è stata irrogata la “maxisanzione” prevista dalla normativa di settore.