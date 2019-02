A cura della Redazione

Un bambino di tre anni è stato trovato in piena notte dai Carabinieri mentre camminava in pigiama in una strada di Sant'Antimo (Napoli). Il bambino, che aveva un joystick da play station tra le mani è stato notato da una pattuglia di militari in via Nicola Romeo.

I militari lo hanno soccorso e riscaldato, poi lo hanno portato in caserma, dove è stato rifocillato. I medici del 118, chiamati dai Carabinieri, lo hanno visitato, trovandolo solo spaventato.

La madre, rintracciata dai militari ha detto di essersi addormentata mentre guardava la Tv. Il bambino si sarebbe allontanato approfittando del fatto che la serratura della porta era rotta.

La donna ed il marito, che fa il parcheggiatore abusivo a Caivano (Napoli), sono stati denunciati.