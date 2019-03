A cura della Redazione

Domenica 17 marzo, ci sarà la gornata Vi.Ve. con degustazione di Mozzarella di Bufala del Caseificio dei Pini di Crispano (Caserta) e i vini di Cantine Mediterranee di Napoli presso la Gastronomia Arfè di via Giacomo Piscicelli, 37 a Napoli.

L'appuntamento è dalle 10 alle 14 con la degustazione gratuita di Bocconcini e Nodini di Mozzarella di Bufala con in abbinamento Spuma 66 Bianco e Rosato di Cantine Mediterraneea.

Dlle 17.30 alle 20, invece, solo per gli operatori del settore, degustazione gratuita di Figliata, Provola con salsicce e friarelli, Ciambelloni, Cuppitielli di Mozzarella, Olive e Formaggi con in abbinamento Spuma 66 Bianco e Rosato di Cantine Mediterranee

Progetto Vi.Ve. parte dall’idea di voler portare sulle nostre tavole prodotti campani di alta qualità, lavorati artigianalmente come vuole la tradizione, e seguendo questo obbiettivo presenta i prodotti del Caseificio dei Pini di Crispano con le sue mozzarelle di bufala, con in abbinamento i vini di Cantine Mediterranee di Napoli, presso la storica Gastronomia Arfè che da più di 100 anni delizia i palati dei napoletani, ed oggi con lo chef Antonio Arfè porta la tradizione napoletana anche in giro per l’Italia.